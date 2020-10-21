В Tiffany ожидают роста прибыли в четвертом квартале 2020 года

Аналитики американского ювелирного дома сделали оптимистичный прогноз на завершение финансового года.

Ожидается, что чистая прибыль компании вырастет на 3,6% в четвертом квартале 2020 финансового года. Согласно заявлению главного исполнительного директора Tiffany Алессандро Больоло, руководство дома довольно темпами восстановления бизнеса после провального первого квартала и ждут развития тенденции на территории Китая и США.

В августе и сентябре мировые продажи Tiffany выросли не слишком заметно, однако операционная прибыль увеличилась на 25% в годовом исчислении. Уверенный рост демонстрируют и онлайн-продажи, увеличившиеся в конце третьего квартала вдвое. На данный момент выручка в сегменте e-commerce составляет 13% от общего показателя.