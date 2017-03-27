Vadim Merlis. Коллекция Осень –Зима 2017-18. «Arcturus»

Новую осенне-зимнюю коллекцию от Вадима Мерлиса ждали, пожалуй, с особым интересом. И понятно, почему. Накануне Mercedes-Benz Fashion Week Russia все релизы таинственно оповещали о том, что на сей раз маэстро, создавая очередную линейку одежды, полностью сменил её стиль. И, привычное всем романтичное творчество дизайнера осталось в прошлых сезонах.

Подобное заявление заставило всех буквально теряться в догадках. Ведь что ни говори, а мода от Vadim Merlis до недавнего момента стойко ассоциировалась с нежными хрупкими девочками из сказок, трогательными платьями сливочно-пудровых оттенков, и уязвимой невесомостью. А тут… Анонс показа коммерческой коллекции в стиле street-style. И предназначена она для молодых и дерзких жителей Большого Города. Для влюблённых и сумасшедших.

«Arcturus» от Vadim Merlis: любовь, свобода и ветер странствий

Долго сгорать от любопытства не пришлось: Вадим Мерлис открывал программу первого дня. На что сразу обратил внимание – не всё столь радикально. Да – имидж коллекции изменился. Свободный крой одежды, её универсальность и практичность, преобладание тёмных и немарких расцветок.

И всё же, должен признать, что элементы прежнего почерка Мерлиса остались. Потому что в этих урбанистичных прикидах для решительных натур всё равно присутствуют ноты романтики. Но здесь она совершенно особая. Не нежная, не томная. Скорее – богемная. Я назвал её романтикой путешествий и дальних странствий.

По подиуму перемещались юноши и девушки, облачённые в грубовато-смелые модели одежды, а моё воображение рисовало смутные образы пилигримов. Каждая вещь словно обещала участие в приключенческом квесте. Движение вперед, покорение новых рубиконов, жажда нового – и над всем этим самый яркий представитель из созвездия Волопаса. Путеводная звезда Арктур. Символ влюблённых и сумасшедших.

Особое внимание дизайнер, традиционно уделил созданию и проработке женских образов. Ну что же – Игорь Сюч этого ожидал. Вадим Мерлис всегда возводит на пьедестал именно женщину, делая из неё то прекрасную принцессу, то нимфу…

В коллекции «Arcturus» девушка выглядит неожиданно сильной, решительной и даже жёсткой. Доминирует. Такое впечатление создают вещи, выполненные по мотивам мужского гардероба – пиджаки, смокинги, куртки. В большинстве моделей одежды есть ряд элементов, усиливающих ощущение вызова. Это корсеты, грубая шнуровка, необычные, смещенные на бок застёжки и накладные карманы.

Фактуры материалов – плотная штормовочная ткань, деним, бархат и лакированная кожа – гармонично и выгодно подчёркивают дерзкий характер городской амазонки. Равно, как и цветовая гамма её гардероба, в которой преобладают насыщенные чёрный, синий, изумрудный и бордовый оттенки, цвет хаки, синий деним. Тёмные тона гармонично разбавлены яркими цветовыми акцентами – принтами в виде звезды, а также носками розового и фиолетового цветов.

Со вкусом выполнена также тема путешествий, представленная вещами в стиле «сафари»: юбки и тренчкоты цвета беж, платья-рубашки с массой карманов, жилетки и куртки. Все предметы одежды выглядят спокойными и комфортными. Удобно, что коллекция большая, и полностью включает в себя гардероб жителя мегаполиса.

Не обошлось и без изюминки. Ею стали экстравагантные платья в крупную сетку. Вероятно, на создание подобных вещей дизайнера вдохновили творения его западных коллег.

Что до мужских образов, то здесь г-н Мерлис сделал ещё более смелый шаг, за что был награждён бурными овациями. Ибо многих поразил выход на подиум мужчин в стильных юбках. Что интересно – подобный «шотландский» образ выглядел довольно гармонично и продуманно.

Кстати, другие комплекты оказались вполне «мужскими» и традиционными. Этакие вещи в стиле casual, созданные для удобства и комфорта своего владельца. Превалируют те же свободные фасоны, спокойные цвета с яркими акцентами и универсальность. Бомберы, худи и косухи подойдут в качестве дресс-кода, практически, везде: для похода в университет, на клубную тусовку, в кафе и на прогулку. И, конечно, для романтических встреч.

Интересной деталью мне показалась тельняшка. Прекрасно вписывается в большинство мужских ансамблей и выглядит ярко и свежо.

Ну и какие же странники без котомок? Небольшие рюкзаки завершили образы городских романтиков-пилигримов.

И знаете – коллекция «Arcturus» Vadim Merlis соответствует своему символу. Несмотря на нейтральную цветовую гамму, она производит впечатление чего-то необычного, яркого и заметного. Да и неудивительно. Молодёжная мода иной быть просто не может. Ибо молодость – это не только характер, дерзость и задор. Это – еще и неукротимая энергия, бьющая через край.

Мне кажется, что Вадим Мерлис прекрасно передал этот момент.

Эксперт моды Игорь Сюч