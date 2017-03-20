Вадим Мерлис. Осень-зима 2017-18. «Arcturus»

12 марта 2017 года, в рамках первого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Вадим Мерлис представил свою новую коллекцию осень/зима 2017-2018 под названием «Arcturus».

Её основная идея – динамичный урбанизм в сочетании с богемной нотой. В линейке моделей представлены базовые повседневные вещи для жителей мегаполисов в современном стиле street-style. Особенностью коллекции является многообразие фактур, интересных деталей и съемных аксессуаров. В новых моделях дизайнера учитываются тренды сезона, но при этом каждая вещь выполнена в уникальной манере.

По словам Вадима, символом его коллекции стал Арктур – звезда всех влюбленных и сумасшедших:

«На небе много звёзд, но запомнилась мне одна. Это – Арктур, яркая и красивая звезда. Я выбрал её в качестве эмблемы для моей новой серии городских нарядов. Многоконечный геометрический символ звезды фигурирует на одежде , также отдельные модели украшены надписью «Арктур» в форме вышивки. Про себя я её назвал «Любовь в городе».

Помимо повседневно-дерзкой уличной одежды, дизайнер также предлагает клубно-вечернюю линию. В ней фигурирует ткань «лаке», костюмная ткань и аксессуары, напоминающие портупею, что, безусловно, подчеркнет, неординарность созданного облика. Ценно также применение множества разнообразных фактур и любопытных аксессуаров, что позволяет различным стилям сочетаться, дополнять и подчёркивать друг друга.

Поздравить дизайнера с успешным показом и первыми оценить новую коллекцию пришли Вячеслав Зайцев, Елизавета Арзамасова, Мария Берсенева, Анастасия Макеева, Сати Казанова, Лоя, Ольга Прокофьева, Ирина Медведева, Анастасия Денисова, Наталья Лесниковская, Елена Ханга, Лариса Вербицкая, Анна Калашникова, Прохор Шаляпин и другие.