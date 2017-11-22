В Шанхае прошло шоу Victoria’s Secret

Главной жемчужиной показа Victoria’s Secret Fashion Show 2017 стал уникальный комплект белья, украшенный драгоценными камнями на сумму около двух миллионов долларов.

Мероприятие, которое организаторы готовили целый год, началось с небольшого скандала. Власти Китая запретили въезд в страну трем российским моделям, украинке, Джиджи Хадид и Кэти Перри, которая должна была стать приглашенной звездой.

Всего в шоу принимали участие 55 ведущих моделей со всего мира во главе с 14 главными ангелами: Адрианой Лима, Алессандрой Амбросио, Тейлор Хилл, Жасмин Тукс, Бехати Принслу, Кэндис Свейнпул, Эльзой Хоск, Лили Олдридж, Мартой Хант, Жозефин Скривер, Роми Стрейд, Стеллой Максвелл, Сарой Сампайо и Лаис Рибейро. На подиуме модели перевоплотились в древнегреческих богинь и в коренных бразильянок в экзотичных нарядах. За музыкальное сопровождение на этот раз отвечали Гарри Стайлс, Лесли Одом-младший, Джейн Чжан и Мигель, а также китайский пианист Ли Юньди.

После шоу гостей ждала традиционная вечеринка с участием героинь показа. Увидеть шоу своими глазами можно будет после монтажа записи 28 ноября.