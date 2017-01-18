Ведущие модели в фотопроекте Vogue Japan. Февраль, 2017

Как всегда, редакция японского Vogue одной из первых представила большой фотосет из номера за будущий месяц.

1 / 17 Vogue Japan. Февраль, 2017

































Февральский номер Vogue Japan немало сюрпризов. Команда Анны Делло Руссо уже опубликовал в сети большую фотосессию, героинями которой стали ведущие модели со всего мира. В объективы фотодуэта Luigi & Iango попали Одетта Павлова, Виттория Черетти, Фарретта, Ясмин Вижналдум, Агнес Акерлунд, Стелла Максвелл, Рут Белл и Имаан Хаммам. Получилось очень стильно и масштабно. Наряды из актуальных коллекций ведущих марок прилагаются.