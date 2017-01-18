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Артем Кузелев

Ведущие модели в фотопроекте Vogue Japan. Февраль, 2017

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  • 18 Января 201714:37
Сюжеты: Vogue

Как всегда, редакция японского Vogue одной из первых представила большой фотосет из номера за будущий месяц.

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  • Vogue Japan. Февраль, 2017

Февральский номер Vogue Japan немало сюрпризов. Команда Анны Делло Руссо уже опубликовал в сети большую фотосессию, героинями которой стали ведущие модели со всего мира. В объективы фотодуэта Luigi & Iango попали Одетта Павлова, Виттория Черетти, Фарретта, Ясмин Вижналдум, Агнес Акерлунд, Стелла Максвелл, Рут Белл и Имаан Хаммам. Получилось очень стильно и масштабно. Наряды из актуальных коллекций ведущих марок прилагаются.

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