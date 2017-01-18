Ведущие модели в фотопроекте Vogue Japan. Февраль, 2017

Как всегда, редакция японского Vogue одной из первых представила большой фотосет из номера за будущий месяц.
Февральский номер Vogue Japan немало сюрпризов. Команда Анны Делло Руссо уже опубликовал в сети большую фотосессию, героинями которой стали ведущие модели со всего мира. В объективы фотодуэта Luigi & Iango попали Одетта Павлова, Виттория Черетти, Фарретта, Ясмин Вижналдум, Агнес Акерлунд, Стелла Максвелл, Рут Белл и Имаан Хаммам. Получилось очень стильно и масштабно. Наряды из актуальных коллекций ведущих марок прилагаются.
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