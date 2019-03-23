Видео: Еще одна короткометражка от дома Chanel

Парижская марка опубликовала очередной фильм о путешествиях Коко Шанель.

Чуть ранее парижский дом моды рассказал своим фолловерам на YouTube о поездке Габриэль Шанель в Венецию. На этот раз в центре внимания короткометражного фильма американский период основательницы марки. Серия Inside Chanel продолжилась видео Gabrielle Chanel Goes West, в котором рассказывается о том, как в 1931 году Шанель приехала в США. Как оказалось, модельер и Америка влюбились друг в друга с первого взгляда.