Видео: Фильм о рисунках и эскизах Ива Сен-Лорана

Журналист и режиссер Лоик Прижан представил фильм, рассказывающий о рисунках и эскизах Ива Сен-Лорана Les dessins d’Yves Saint Laurent.

Фэшн-журналист и режиссер Лоик Прижан представил публике документальный фильм, посвященный рисункам и эскизам французского модельера. Во время работы над картиной принимал активное участие покойный Пьер Берже, сооснователь Yves Saint Laurent и партнер Сен-Лорана. Для Прижана был открыт доступ к архиву фонда Pierre Berge-Yves Saint Laurent Foundation, с которым телевизионщик очень много работал. Кроме иллюстраций модельера, в фильме Les dessins d’Yves Saint Laurent можно увидеть тетрадь, в которой четырнадцатилетний Сен-Лоран писал стихи. Также режиссер оживил многие рисунки и превратил их в анимацию.