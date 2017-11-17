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Артем Кузелев

Видео: Кира Найтли спела в рекламе Chanel

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  • 17 Ноября 201714:00
Сюжеты: Chanel, Рекламные кампании, Keira Knightley

Парижский дом моды опубликовал рекламный ролик ювелирной коллекции, главную роль в котором исполнила актриса Кира Найтли.

Кира Найтли уже не первый сезон является лицом линии Chanel Fine Jewelry. На этот раз актриса снялась в простом, но очень милом рекламном ролике бренда. По сценарию Кира играет на гитаре и поет песню Le Tourbillon de la Vie, которая звучала в картине Франсуа Трюффо «Жюль и Джим». На актрисе можно заметить украшения из новой коллекции Coco Crush.

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