Видео: Кира Найтли спела в рекламе Chanel

Парижский дом моды опубликовал рекламный ролик ювелирной коллекции, главную роль в котором исполнила актриса Кира Найтли.

Кира Найтли уже не первый сезон является лицом линии Chanel Fine Jewelry. На этот раз актриса снялась в простом, но очень милом рекламном ролике бренда. По сценарию Кира играет на гитаре и поет песню Le Tourbillon de la Vie, которая звучала в картине Франсуа Трюффо «Жюль и Джим». На актрисе можно заметить украшения из новой коллекции Coco Crush.