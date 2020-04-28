Видео: Короткометражка Chanel рассказывает о связи дома с кино

Парижский дом моды продолжает серию короткометражных фильмов Inside Chanel.

Дом моды опубликовал 28 короткометражный фильм из своего исторического цикла. Видео Gabrielle Chanel and Cinema, как следует из названия, рассказывает о взаимоотношениях Габриэль Шанель и коноиндустрии. Основательница ателье сотрудничала с актрисами и создавала костюмы для киногероинь. На экране вещи, придуманные Шанель, можно увидеть на Глории Свенсон, Жанне Моро и Роми Шнайдер. Кроме того, Коко Шанель вместе с Пьером Карденом придумали псевдоним Анне Карина.