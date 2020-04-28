Вход
ADV



Интересно
Chanel (484)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Видео: Короткометражка Chanel рассказывает о связи дома с кино

  • 372
  • 0
  • 28 Апреля 202017:36
Сюжеты: Chanel

Парижский дом моды продолжает серию короткометражных фильмов Inside Chanel.

Дом моды опубликовал 28 короткометражный фильм из своего исторического цикла. Видео Gabrielle Chanel and Cinema, как следует из названия, рассказывает о взаимоотношениях Габриэль Шанель и коноиндустрии. Основательница ателье сотрудничала с актрисами и создавала костюмы для киногероинь. На экране вещи, придуманные Шанель, можно увидеть на Глории Свенсон, Жанне Моро и Роми Шнайдер. Кроме того, Коко Шанель вместе с Пьером Карденом придумали псевдоним Анне Карина.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru