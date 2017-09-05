Видео: Кристен Стюарт в рекламе нового аромата Chanel

Американская актриса вновь стала музой Карла Лагерфельда, представив в этот раз совершенно новый аромат Gabrielle Chanel.

Кристен Стюарт уже много раз становилась лицом рекламных кампаний Chanel, а также выходила два года назад на подиум для парижского дома и играла саму Коко Шанель в короткометражном фильме Карла Лагерфельда. На этот раз актриса представляет совершенно новый аромат Gabrielle Chanel, играя роль сильной женщины, добивающейся своей цели. Действие в видео разворачивается под саундтрек Бейонсе, а вот никаких аллюзий на историю дома нет совсем, хотя аромат и посвящен его основательнице. В продаже по всему миру заветные флаконы появились 1 сентября.