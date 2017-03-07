Видео: Мартин Скорсезе для Джорджио Армани

В сети опубликован короткометражный фильм, снятый американским режиссером почти 30 лет назад.

На прошлой неделе видеоканал Made to Measure, посвященный модной индустрии, опубликовал 10-минутное видео Мартина Скорсезе Made in Milan. В короткометражке, снятой 27 лет назад, американский режиссер рассказывает о любви итальянского дизайнера Джорджио Армани к родному Милану. В фильме также говорится об источниках вдохновения Армани и его подходе к работе модельера. Увидеть ролик с субтитрами можно на сайте M2M.