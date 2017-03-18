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Yves Saint Laurent (194)
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Артем Кузелев

Видео: Очень сексуальный ролик от Saint Laurent

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  • 18 Марта 201715:39
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Рекламные кампании

Энтони Ваккарелло представил первое короткое видео, которое станет частью рекламной кампании осенне-зимней коллекции парижского дома.

Представив в Париже осенне-зимнюю коллекцию, в которой было много кожи, объемных плеч и блеска, Энтони Ваккарелло тут же опубликовал первое рекламное видео. Атмосфера вечеринки и сексуальная энергия – главные составляющие ролика, хотя ничего агрессивного в нем нет. Режиссером видео Saint Laurent снова стала Натали Кангилем.

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