Видео: Полный трейлер документари McQueen

После официальной премьеры картины в Нью-Йорке в сети появилась полная версия трейлера документального фильма об Александре Маккуине.

Недавно на кинофестивале Tribeca состоялась официальная премьера нового документального фильма об Александре Маккуине. Публика положительно восприняла работу режиссеров Айана Бонхота и Питера Еттедги McQueen, и теперь в сети можно найти полную версию трейлера. Документалка составлена из множества архивных съемок, которые демонстрируют легендарного дизайнера за работой, во время интервью и на показах. В мировой прокат фильм выйдет 8 июня.