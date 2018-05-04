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Alexander McQueen (226)
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Артем Кузелев

Видео: Полный трейлер документари McQueen

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  • 04 Мая 201812:53
Сюжеты: Alexander McQueen

После официальной премьеры картины в Нью-Йорке в сети появилась полная версия трейлера документального фильма об Александре Маккуине.

Недавно на кинофестивале Tribeca состоялась официальная премьера нового документального фильма об Александре Маккуине. Публика положительно восприняла работу режиссеров Айана Бонхота и Питера Еттедги McQueen, и теперь в сети можно найти полную версию трейлера. Документалка составлена из множества архивных съемок, которые демонстрируют легендарного дизайнера за работой, во время интервью и на показах. В мировой прокат фильм выйдет 8 июня.

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