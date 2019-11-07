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Артем Кузелев

Видео: Русскоязычный трейлер фильма о Ральфе Лорене

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  • 07 Ноября 201911:17
Сюжеты: Ralph LAUREN

В сети появился переведенный трейлер документального фильма «Ральф Лорен как он есть».

Сервис Amediateka опубликовал на своем канале в YouTube русскоязычный трейлер документального фильма «Ральф Лорен как он есть» (Very Ralph). Премьера картины о знаменитом дизайнере на канале HBO состоится 12 ноября. В фильме, снятом режиссером Сьюзен Лейси («Джейн Фонда. Жизнь в пяти актах», «Спилберг») можно будет увидеть интервью с членами семьи Лорен, его коллегами и друзьями.

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