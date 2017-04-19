Виктория Бекхэм запускает детскую линию?

Накануне своего дня рождения британский дизайнер сообщила, что зарегистрировала имя своей дочери в качестве торговой марки.

Первыми о новой торговой марке сообщили журналисты компании BBC. Опираясь на инсайдерскую информацию, они опубликовали новость о том, что имя Харпер Бекхэм теперь официально является интеллектуальной собственностью британского дизайнера. Ее права на бренд Harper распространяются на территорию Великобритании и всей Европы. Регистрация позволяет Виктории выпускать товары, включая игрушки, одежду и косметические товары, под именем своей дочери. Однако пока что не сообщается, намерена ли дизайнер воспользоваться этим правом. В случае с тремя сыновьями, чьи имена тоже зарегистрированы как торговые марки, Виктория такую возможность до сих пор не реализовала.