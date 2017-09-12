Винсент Галло – звезда рекламы Saint Laurent. Весна-лето, 2018

Американский актер и музыкант стал лицом новой рекламной кампании мужской линии парижского дома моды.

1 / 2 Saint Laurent. Весна-лето, 2018



Актер, режиссер, сценарист, художник, музыкант и признанный плохой парень Америки неожиданно появился в новом кампейне парижского дома моды. Энтони Ваккарелло пригласил Винсента Галло стать лицом весенне-летней коллекции Saint Laurent. Однако это не первый опыт совместной работы марки и актера: десять лет назад Галло уже позировал для парижского дома, когда коллекциями мужской линии занимался Стефано Пилати. Для новой рекламы марки Галло, примерившего кожаный бомбер и сверкающий смокинг, снимал знаменитый Дэвид Симс.