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Yves Saint Laurent (202)
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Артем Кузелев

Винсент Галло – звезда рекламы Saint Laurent. Весна-лето, 2018

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  • 12 Сентября 201711:09
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Весна-лето 2018, Рекламные кампании

Американский актер и музыкант стал лицом новой рекламной кампании мужской линии парижского дома моды.

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  • Saint Laurent. Весна-лето, 2018

Актер, режиссер, сценарист, художник, музыкант и признанный плохой парень Америки неожиданно появился в новом кампейне парижского дома моды. Энтони Ваккарелло пригласил Винсента Галло стать лицом весенне-летней коллекции Saint Laurent. Однако это не первый опыт совместной работы марки и актера: десять лет назад Галло уже позировал для парижского дома, когда коллекциями мужской линии занимался Стефано Пилати. Для новой рекламы марки Галло, примерившего кожаный бомбер и сверкающий смокинг, снимал знаменитый Дэвид Симс.

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