Винтажные саквояжи от бренда Ante Kovac

Бренд Ante Kovac знаменит своими необычными сумками, ставшими предметом вожделения многих модниц не только России, но и всего мира. Каждая сумка и аксессуар бренда уникальны и не имеют аналогов, а мастерство исполнения изделий поражает. Взяв в руки такую вещь, можно перенестись в другие эпохи, оказаться в известной картине легендарного художника или стать героем произведения литературы, изображенного на сумке. Вкладывая в свою работу вдохновение и творчество, мастера Ante Kovac оживляют эти предметы, которые в свою очередь вдохновляют своего обладателя. В каталоге бренда множество разнообразных аксессуаров и сумок, разных видов и подвидов, форм и дизайна. А визитной карточкой бренда, помимо сумок-трансформеров, являются саквояжи.



Саквояж всем известен своим винтажным образом, пришедшим в наше время из глубины столетий, сохранив свой первозданный вид. Этому виду сумки присущи элегантность, изысканность и утонченность, каждый помнит его образ. А бренд Ante Kovac, ломая стереотипы и каноны, преподносит свои версии саквояжей! За многолетнюю историю бренда таких версий было не мало. Казалось бы, сколько можно создать видов и форм саквояжей? Но находчивость команды бренда не знает границ. Самыми первыми были квадратные саквояжи небольшой формы, идеально подходящие для повседневной носки. Они были расписными и яркими, как и большинство изделий бренда. Со временем форма начала меняться, это были и дорожные саквояжи, саквояж со скругленными углами, в форме корабля, в виде рулетки из казино... Расцветки саквояжей от Ante Kovac заслуживают отдельной темы. Человечество привыкло к тому, что саквояж является исключительно деловой сумкой врача или банкира, выдержанной в темных тонах. Нарушая правила истории саквояжа, бренд Ante Kovac расписывает саквояж всеми цветами радуги, ломая представление о том, каким должен быть саквояж в 21 веке. Ярким штрихом в истории бренда были саквояжи из коллекции Славянка, расписанные в русском народном стиле - очень непривычная расцветка для серьезного саквояжа! Или саквояжи из коллекции "Кандинский. Цирк", пестрящие яркими цветами картин русского абстракциониста...