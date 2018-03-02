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Артем Кузелев

Vogue завоевывает Чехию и Словакию

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  • 02 Марта 201810:17
Сюжеты: Vogue

Издательский гигант Conde Nast объявил о запуске объединенной – чешской и словацкой – версии Vogue.

В конце лета свет увидит дебютный номер Vogue, выпущенный объединенной редакцией Чехии и Словакии. Согласно графику, в двадцатых числах августа в продаже появится сентябрьский выпуск. Тогда же начнет работать местный сайт. Издаваться журнал будет на чешском языке, а руководить им – Микаэла Севальд и Фабрицио Биундо, ранее основавшие чешское издательство V24 Media.

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