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Татьяна Сулимина (Tatiana Sulimina) (10)
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Воронежский дизайнер Татьяна Сулимина представляет капсульную коллекцию «Катюша»

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  • 28 Августа 201812:54
Сюжеты: Татьяна Сулимина (Tatiana Sulimina)

В рамках «Недели российско-британской культуры и искусства», которая пройдет в Воронеже с 3 по 5 сентября, воронежский модельер Татьяна Сулимина представит капсульную коллекцию «Катюша».

Дизайнер вдохновилась судьбой воронежской девушки в эмиграции - наша землячка, дочь полковника Императорской армии, дворянка Катерина Ионина в Париже 20-х годов стала известной манекенщицей.

В работе над коллекцией дизайнер использовала оригинальные фотографии из личного архива внука Катерины Иониной, профессора Лидского университета Майкла Холмана (Великобритания). Он будет лично присутствовать на показе.

Дефиле пройдет в гостинице «Дегас» 3 сентября в 16.30.

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