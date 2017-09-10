Встреча с Кензо Такада в Петербурге

В этом месяце основатель модного дома Kenzo посетит Северную столицу в рамках проекта «Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии моды».

Организаторы мероприятия сообщили, что 18 сентября в ЦВЗ «Манеж» состоится гала-прием проекта «Санкт-Петербург – столица моды». Событие станет стартом серии тематических мероприятий, включая ежегодную премию в области моды и красоты.

На торжественном приеме будет присутствовать Кензо Такада, известный на весь мир модельер-революционер, которого называют «создателем космополитичной моды». Основатель дома Kenzo сможет увидеть шоу 15 российских марок, среди которых авторитеты Tatyana Parfionova и Kirill Ovchinnikov, а также несколько ювелирных брендов.