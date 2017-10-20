Вторая коллекция от Джеффа Кунса и Louis Vuitton

Знаменитая коллаборация представила модели аксессуаров из своей второй капсульной коллекции.

Парижский дом моды вот уже второй раз сотрудничает со знаменитым современным художником. В этом сезоне Джефф Кунс и мастера Louis Vuitton представили капсульную коллекцию сумок и других аксессуаров, украшенных рисунками других известных художников. Источником вдохновения для участников коллаборации стали бессмертные полотна Клода Моне, Эдуарда Мане, Уильяма Тернера, Франсуа Буше и Поля Гогена. В продаже аксессуары появятся в конце текущего месяца, 27 октября.