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Артем Кузелев

Вторая коллекция от Джеффа Кунса и Louis Vuitton

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  • 20 Октября 201720:37
Сюжеты: Louis Vuitton, Сумки

Знаменитая коллаборация представила модели аксессуаров из своей второй капсульной коллекции.

Парижский дом моды вот уже второй раз сотрудничает со знаменитым современным художником. В этом сезоне Джефф Кунс и мастера Louis Vuitton представили капсульную коллекцию сумок и других аксессуаров, украшенных рисунками других известных художников. Источником вдохновения для участников коллаборации стали бессмертные полотна Клода Моне, Эдуарда Мане, Уильяма Тернера, Франсуа Буше и Поля Гогена. В продаже аксессуары появятся в конце текущего месяца, 27 октября.

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