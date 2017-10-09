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Артем Кузелев

Второй показ коллекции Chanel Cruise 2018

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  • 09 Октября 201714:06
Сюжеты: Chanel, cruise 2018

Парижский дом моды покажет во второй раз свою круизную коллекцию будущего года.

На днях дом моды Chanel объявил о решении повторить показ круизной коллекции, которая уже была представлена публике в мае этого года. Первое шоу проходил в здании парижского Гран-Пале, а повтор случится в китайском городе Чэнду. Посмотреть «древнегреческую» коллекцию Cruise 2018 можно будет здесь 7 ноября этого года.

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