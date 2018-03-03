Вячеслав Зайцев отметил 80-летие!

Юбилей Вячеслава Зайцева превратился в грандиозный праздник. Торжественное событие состоялось в театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Поздравить Маэстро Зайцева с юбилеем пришли более 600 его друзей и поклонников его таланта.

2 марта с самого утра легендарного дизайнера поздравили телеграммами президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Сам юбилейный вечер, получивший название «Нам время неподвластно», прошел в театре фольклора «Русская песня», соседствующим с Домом моды Зайцева на Олимпийском проспекте. Гости дарили юбиляру его с любимые цветы – белые лилии.

Театральная сцена на один вечер превратилась в подиум, на котором были показаны коллекции Вячеслава Зайцева разных лет. Поздравить модельера с юбилеем пришли: Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Владимир Познер, Дмитрий Певцов, Эвелина Хромченко, Александр Васильев, Дмитрий Харатьян, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Сергей Шакуров, Игорь Гуляев, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Анастасия Спиридонова, Анна Шатилова, Татьяна Веденеева, Ольга Кормухина, Вячеслав Манучаров, Александр Коган, фолк-рок группа «После 11» и другие артисты.

В первом ряду по правую руку юбиляра сидела Алла Пугачева, для которой Маэстро когда-то придумал балахон, ставший на долгие годы ее любимой «формой одежды». По левую руку маэстро сидела подруга и коллега Вячеслава Михайловича Татьяна Михалкова. Сам именинник восседал как король – на большом белом троне, который был изготовлен специально к торжеству.

Вечер начался с показа одной из коллекций знаменитого кутюрье. В костюмах из коллекции «Павлопосадские платки», автором которых является Вячеслав Зайцев, вышли на сцену Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня».

Иосиф Кобзон обратился к кутюрье, назвав его «мой юный друг», и сказал, что он был пионером дизайнерского движения, которого до него не было.

Дмитрий Певцов устроил настоящий театральный перформанс, исполнив «Я маленькая балерина» из репертуара Вертинского, три раза поклонившись в пол «от семейства Певчих Дроздов».

Под выступление победительницы первого сезона шоу «Голос» Дины Гариповой состоялся показ коллекции Зайцева «Индия».

Поп-король Филипп Киркоров вышел на подиум в своём первом концертном костюме, таким образом повторил свой дебют в качестве модели 1991 года.

Лариса Долина исполнила песню «В кептаунском порту», а Дмитрий Харатьян - «Полгода плохая погода», во время которой состоялось еще одно дефиле. На этот раз маэстро высокой моды представил фрагмент коллекции «Улица», которая включает в себя плащи, пальто и зонты.

Кристина Орбакайте исполнила свой хит «Без тебя». «С творчеством Вячеслава Зайцева я знакома с детства, - рассказала Кристина Орбакайте. - Потому что знаковые костюмы моей мамы были связаны с его творчеством. Это и легендарный балахон, и вечерние красивые платья для телевизионного шоу «Новогодний аттракцион». Поздравляю нашего магистра Моды с юбилеем! Спасибо большое Вячеславу Михайловичу за то, что он, как первый российский дизайнер, внес огромный вклад в мировую культуру!».

Вспомнили в этот вечер и участие Зайцева в популярном телепроекте Первого канала «Модный приговор». На экране показали ролик из ярких эпизодов с участием Вячеслава Зайцева. Поздравили дизайнера его коллеги по программе – историк моды Александр Васильев и модный эксперт Эвелина Хромченко.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов появился в компании народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую нежно обнимал весь вечер. Впервые за долгое время продюсер и актриса публично продемонстрировали свои теплые отношения. Во время исполнения группы «На-На» песни «Где ты была» на подиуме была представлена коллекция «Цветной трикотаж».

Все пришедшие гости с теплотой и трепетом поздравляли великого кутурье:

Юморист и актер Михаил Галустян пришел на праздник с супругой: Семья Галустян от всей души поздравляет Вячеслава Зайцева с крупным Юбилеем! Вячеслав Михайлович, живите долго, счастливо интересно. Больше времени проводите на свежем воздухе и рядом с любимыми людьми. Мы Вас очень любим и ценим! Спасибо Вам большое, что Вы есть!

Российский предприниматель Михаил Эрнестович Куснирович, также высказал свои самые теплые пожелания: Дорогой, любимый и талантливейший Вячеслав Михайлович! Я приклоняюсь перед Вашим неувядающим талантом! Вы вселяете в нас, в тех, кто по-настоящему любят делать добро, уверенность в том, что Вы делаете все правильно и мы за Вами следуем! У Вас неисчерпаемый талант! От меня, Кати, мамы от всей Bosco семьи, спасибо спасибо Вам огромное за все! Желаем долгих и счастливых лет жизни! Вам многое что удалось, но Вы до сих пор остаетесь таким неуспокоенным, настоящим, искренним и невероятно обаятельным и лучезарным! Спасибо Вам!

Вячеслав Зайцев – российский художник-модельер, живописец и график, педагог, академик Российской Академии художеств, народный художник России, лауреат Госпремии и двух премий правительства РФ. В числе наиболее известных коллекций мастера – «1000-летие Крещения Руси», «Русские сезоны в Париже», «Агония перестройки», «Прозрение». Персональные выставки Зайцева неоднократ-но проходили в США, в Бельгии, Эстонии, пять его живописных и графических произведений принадлежат Третьяковской галерее, модели из коллекции «Как молоды мы будем» приобретены Музеем истории Москвы.

Всю жизнь Вячеслав Михайлович Зайцев хранит верность традиционной русской одежде. Несомненно, благодаря творчеству мастера внутри страны и за рубежом во многом изменилось отношение к народному костюму: из разряда продукции художественных промыслов он был возведен в ранг предметов высокого искусства.

По словам художника, русская тема является для него глобальной и в XXI веке. В новом тысячелетии Вячеслав Зайцев вернулся к своим «скандально известным» телогрейкам, которые делал почти полвека назад. Одной из причин была его серьезная обеспокоенность резким упадком в производстве знаменитых платков Павлова Посада. Создав из таких платков яркую, по-настоящему праздничную серию телогреек, юбок, душегреек и пальто, модельер дал новый импульс развитию почти бесперспективного промысла.

Зимние коллекции Вячеслава Михайловича особенно напоминают старинные русские одежды. Шелк, парча и бархат, шерсть, хлопок и вискоза, благородные меха и искусственные материалы, кожа и кружева, жемчуг и бисер, аппликации и вышивка… Длинные пальто, многослойные юбки и причаленные жакеты, высокие меховые шапки, цветные сапожки, валенки, войлочные сумочки - все многообразие материалов и техник, подчиненное единому замыслу художника, сливается в гар-монию костюма, такого, казалось бы, «уже виденного» и такого нового, современного, модного.

Фото - Дима Бабушкин