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Victoria’s Secret (166)
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Артем Кузелев

Выручка марки Victoria’s Secret резко сократилась

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  • 26 Августа 201920:28
Сюжеты: Victoria’s Secret

После череды скандалов бренд, который и так неуверенно чувствовал себя на рынке в последнее время, отметил падение продаж на 9%.

Во втором квартале 2019 года продажи марки роскошного белья упали на 9%. Реальные цифры из финансового отчета Victoria’s Secret оказались даже ниже прогнозов аналитиков, которые предсказывали падение, но на 6%. Также в компании отметили снижение покупательского потока в магазинах сети.

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