Выручка марки Victoria’s Secret резко сократилась

После череды скандалов бренд, который и так неуверенно чувствовал себя на рынке в последнее время, отметил падение продаж на 9%.

Во втором квартале 2019 года продажи марки роскошного белья упали на 9%. Реальные цифры из финансового отчета Victoria’s Secret оказались даже ниже прогнозов аналитиков, которые предсказывали падение, но на 6%. Также в компании отметили снижение покупательского потока в магазинах сети.