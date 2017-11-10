Выставка-продажа «Бижутерия от винтажа до наших дней» Спецпроект выставки: «Мужские аксессуары и украшения»

XX-я юбилейная выставка-продажа «Бижутерия от винтажа до наших дней» пройдёт 24-26 ноября 2017 года в Москве на «Тишинке» и традиционно соберёт всех поклонников винтажных и современных авторских украшений.

В этот раз к преобладающему «женскому» ассортименту браслетов, колец и брошей добавится солидная «мужская» коллекция. Организаторы уверены, что московская публика по достоинству оценит это нововведение.

На выставке можно будет увидеть и купить сверхактуальные шотландские броши (их носили преимущественно мужчины, а сейчас – модники обоих полов – Шон Коннери и Шэрон Стоун, например), редкие винтажные запонки, этнические и геральдические колье и перстни. Это настоящий must have для всех, кто следит за собственным стилем, ведь деление на «мужские» и «женские» украшения в наше время очень условно. А, вот, интерес к лаконичным и брутальным произведениям ювелирного искусства – подлинный. И девушки уже спешат отобрать у сильной половины человечества всю традиционную атрибутику, как в своё время произошло с мужскими наручными часами.

(шотландские броши в нарядах и аксессуарах Шэрон Стоун и Шон Коннери)

Настоящим it-girl и светским дамам не надо ничего объяснять, но вот несколько советов для мужественных читателей.

* Не пренебрегайте аксессуарами, они делают вас заметнее и сильнее.

** Чтобы почувствовать собственную исключительность, достаточно надеть рубашку с запонками – для начала с самыми простыми. Позднее вы войдете во вкус и в вашей коллекции появятся запонки-часы, запонки от модных домов, запонки для гравировки, запонки-USB (а это уже не только модно, но и функционально).

*** Носите браслеты – мода последних лет предлагает накручивать на запястье украшения из металла, кожи, бусин, в любом стиле и вместе с часами, правил больше нет, единственная пока ещё не отжившая рекомендация – не сочетать белый и желтый металл в одном костюме.

Следующая ступень современного дендизма – это уже строгие мужские броши, так эффектно украшавшие когда-то костюмы и сюртуки.

(запонки)

(запонки)

«Бижутерия от винтажа до наших дней» – это не только украшения для выхода в свет. Это и повседневные, любимые аксессуары, ставшие почти амулетами. Атрибутика разных субкультур – от байкерских перстней и нашивок до хипстерских украшений для бороды и усов – также будет представлена на выставке. Владельцы коллекций и продавцы с удовольствием расскажут вам о всех тайных символах и аббревиатурах, о мальтийском кресте, о том, что череп на браслете или чокере – это древний оберег и одновременно фирменный знак бренда Alexander McQeen... И, конечно, о том, что все мужские украшения в принципе украшениями не являются – изначально это были очень полезные предметы: перстень выполнял функцию печати, кольцо защищало палец лучника, а браслет с шипами служил дополнительным оружием.

Все это и многое другое на Тишинке 24-26 ноября от более чем 150-ти участников выставки-продажи «Бижутерия от винтажа до наших дней». Для всех посетителей выставки ежедневно будет проводиться лотерея украшений.

23 ноября в 19 часов VIP-открытии выставки.

Dress-code: аксессуары в стиле унисекс.

Вход по специальным приглашениям или по билетам.

Стоимость билета на VIP-открытие: 1000 рублей.

В дни работы выставки стоимость билета: 200 рублей.

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

До 20 ноября успейте купить билет на выставку (24 – 26 ноября) по цене 100 рублей на сайте www.bijou-moscow.com

Москва, ТВК «Тишинка», Тишинская площадь, дом 1 (м. «Белорусская» кольцевая).

Выставочная компания «НОК»

+7 (495) 585-72-74

www.bijou-moscow.com

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