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Артем Кузелев

Выставка Тьерри Мюглера пройдет в Канаде

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  • 29 Октября 201712:48
Сюжеты: Thierry Mugler

Через полтора года в Монреале откроется масштабная ретроспектива работ Тьерри Мюглера.

В феврале 2019 года в Монреальском музее изящных искусств начнет работу ретроспективная выставка, посвященная творчеству Тьерри Мюглера. Экспозиция проекта Thierry Mugler: Creatures of Haute Couture включит 130 нарядов из разных коллекций, созданных дизайнером в 1973-2001 годах. Многие вещи будут представлены публике впервые. Также на выставке можно будет познакомиться с ароматами Мюглера, а также архивными фотографиям и видеоматериалами.

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