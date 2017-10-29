Выставка Тьерри Мюглера пройдет в Канаде

Через полтора года в Монреале откроется масштабная ретроспектива работ Тьерри Мюглера.

В феврале 2019 года в Монреальском музее изящных искусств начнет работу ретроспективная выставка, посвященная творчеству Тьерри Мюглера. Экспозиция проекта Thierry Mugler: Creatures of Haute Couture включит 130 нарядов из разных коллекций, созданных дизайнером в 1973-2001 годах. Многие вещи будут представлены публике впервые. Также на выставке можно будет познакомиться с ароматами Мюглера, а также архивными фотографиям и видеоматериалами.