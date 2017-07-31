Выставка в честь декоратора витрин Hermes

Парижский дом моды посвятит отдельный выставочный проект своему бессменному дизайнеру витрин Лейле Меншари.

В начале ноября в парижском Большом Дворце откроет двери выставка, посвященная одной из самых важных в истории Hermes персон. Проект расскажет о работе Лейлы Меншари, которая последние 35 лет создавала декор витрин дома моды. Экспозиция будет разбита на восемь зон, демонстрирующие поэтичную вселенную декоратора, которая черпала вдохновение в многочисленных путешествиях. Посетить выставку можно будет с 8 ноября по 3 декабря 2017 года.