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Артем Кузелев

Выставка в честь декоратора витрин Hermes

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  • 31 Июля 201712:07
Сюжеты: Hermes

Парижский дом моды посвятит отдельный выставочный проект своему бессменному дизайнеру витрин Лейле Меншари.

В начале ноября в парижском Большом Дворце откроет двери выставка, посвященная одной из самых важных в истории Hermes персон. Проект расскажет о работе Лейлы Меншари, которая последние 35 лет создавала декор витрин дома моды. Экспозиция будет разбита на восемь зон, демонстрирующие поэтичную вселенную декоратора, которая черпала вдохновение в многочисленных путешествиях. Посетить выставку можно будет с 8 ноября по 3 декабря 2017 года.

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