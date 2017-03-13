Взорвать инстаграм: Новая коллекция сумок Zanellato limited edition

Фото с кубинской вечеринки в честь официального открытия бутика Zanellato взорвали российский инстаграм. В свой законный выходной звезды приехали в «Крокус Сити Молл», чтобы пожать руку дизайнеру Франко Дзанеллато (Franco Zanellato) и полюбоваться лимитированной коллекцией сумок, которые... вписаны в картины из кожи.

Да-да, вы не ошиблись. Сумки и картины составляют одно целое. Mariposa №1 и Mariposa №2 помещены в центр полотна, где холст полностью сделан из кожи. Франко Дзанеллато превратил его в импрессионистский пейзаж, оттенки и линии которого повторяют роспись сумки.

Марипоса — цветок-символ, звучное контральто, воспевающее Кубу. В его белых лепестках и сладком аромате отражается вся история острова. Марипоса стала частью кубинского флага, ею украшены балконы разноцветных домов, а юные девушки вплетают ее в густые волосы, ниспадающие на темную кожу.

При желании можно поставить арт-объект в центре гостиной, чтобы удивлять гостей. Но лучше аккуратно отделить сумку от картины и щеголять с уникальным изделием Zanellato, вызывая зависть подруг, а картину повесить на стену.

Российские звезды обсудили с дизайнером Франко Дзанеллато, как украсить искусством жизнь, а заодно и себя. Костя Крюков (без жены), Юлия Топольницкая (без лабутенов), Юлия Барановская, Анастасия Меськова, Дарья Повереннова, Екатерина Вуличенко, Ольга Орлова, Анастасия Макеева прикладывали сумки Mariposa так и этак, не отпуская дизайнера даже водички попить.

Слева направо: актриса Дарья Повереннова в Piazza Sempione, дизайнер Франко Дзанеллато, президент «Кашемир и Шелк» Виктория Саава в Missoni, актриса Екатерина Вуличенко.=small>

Впрочем, гостям вечеринки было чем развлечься: в честь торжественного открытия бутика компания «Кашемир и Шелк» устроила настоящую кубинскую вечеринку. Тики-бар и горячие танцы под зажигательную музыку дополняли яркую коллекцию Zanellato весна-лето 2017, а модели в летних нарядах из бутиках «Кашемир и Шелк» наглядно демонстрировали, с чем носить эти модные аксессуары.