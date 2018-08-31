«Бижутерия от винтажа до наших дней». XXII-й сезон

Размер имеет значение

Пожалуй, самое ожидаемое событие московской осени для всех неравнодушных к собственному стилю – выставка-продажа «Бижутерия от винтажа до наших дней».

Который раз на выставке-продаже «Бижутерия от винтажа до наших дней» соберутся модницы и модники, эстеты, экстравагантные персонажи и особы, знающие толк в оригинальных украшениях, имеющие вкус и фантазию украшать себя без бриллиантов и, конечно, испытывающие страсть к импровизации.

Здесь будут представлены украшения всевозможных стилей и направлений из огромного временного диапазона: свои работы представят коллекционеры антикварных украшений и продавцы бакелитовых брошей, собиратели аксессуаров знаменитых Домов моды и современные неординарные дизайнеры, путешественники, привозящих марокканские браслеты и узбекские монисты, и сочинители авангардных серёг и перстней. Кстати, шляпки, солнцезащитные очки, сумочки и перчатки также попадают в общую орбиту красоты и вдохновения этой выставки.

Традиционно на каждой выставке-продаже «Бижутерии от винтажа до наших дней» особое место отводится спецпроекту, который знакомит посетителей с самыми необычными или редкими украшениями. Тема сентябрьской сессии этого года – «Броши-гиганты и броши-малютки». В экспозиции спецпроекта будут представлены коллекционные образцы, которые, возможно, вдохновят кого-то на новый образ. Среди брошей размера XXXL будут, в частности, туркменские гульяки – диски, похожие на солнце, украшенные камнями. В диаметре они могли доходить до размера подсолнечника, при этом в своё время они были обязательным и самым желанным украшением настоящей туркменки.

А среди самых маленьких украшений – брошки для кукол, броши-малютки от знаменитых брендов 40-50-х годов прошлого века, а также современные авторские украшения аномально-малых размеров, созданные в единственном экземпляре.

13-го сентября, в 19:00 состоится торжественное открытие выставки. Не упустите возможность выбрать лучшие украшения по «праву первой ночи» и провести прекрасный вечер в приятной компании, сопровождаемый живой музыкой и фуршетом. К тому же – 13 сентября – День шарлоток и осенних пирогов...

Если не получится попасть на открытие, не отчаивайтесь: выбор украшений огромный, а все дни работы выставки (с 14 по 16 сентября) её организаторы также приурочили к российскому и международному праздничному календарю. Таким образом, всех посетителей выставки каждый день ждёт особая атмосфера по случаю Дня садовода и огородника, Всероссийского дня бега («Кросс нации»), а также День рождения Джульетты (да-да, той, которая с Ромео из Вероны!). И, конечно же, по традиции, ежедневно во все дни работы выставки в 14:00 и 18:00 входные билеты всех посетителей будут участвовать в розыгрышах винтажных и современных авторских украшений. Вы уже заинтригованы? Тогда не пропустите третьи выходные сентября 2018 года!

Выбор украшения – всегда интрига и праздник, что особенно подчеркнули на этот раз организаторы выставки «Бижутерия от винтажа до наших дней».

Адрес, время работы выставки-продажи и стоимость билетов:

Москва, Тишинская площадь, дом 1 («Т-Модуль»), м. «Белорусская» (кольцевая).

13 сентября, 19:00 – торжественное открытие.

14-15 сентября: с 11:00 до 21:00

16 сентября: с 11:00 до 20:00

Вход на торжественное открытие выставки-продажи по специальным приглашениям или билетам. Стоимость билета: 1000 руб.

Стоимость билета с 14 по 16 сентября: 200 руб.

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

До 09 сентября успейте купить билет по цене 100 рублей на сайте www.bijou-moscow.com

Организатор выставки – Выставочная компания «НОК»

+7 (495) 585-72-74

www.bijou-moscow.com

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