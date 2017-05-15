Японская коллекция Louis Vuitton. Cruise, 2018

В минувшее воскресенье Николя Гескьер представил круизную коллекцию будущего года. Шоу состоялось в японском Музее Михо в Киото.

1 / 55 Louis Vuitton. Cruise, 2018













































































































Воскресное шоу Louis Vuitton стало одним из самых впечатляющих круизных показов. Новая коллекция Гескьера вдохновлена культурой Японии, мужским кроем и стилем местного модного героя Кансая Ямамото. Коллекция была показана в Киото в Музее Михо, здание которого спроектировал И.М. Пей, архитектор пирамиды Лувра в Париже. Выбор локации еще раз подчеркнул значимость давних связей французского дома моды и Страны Восходящего солнца.

Взяв за основу образного ряда традиции европейского мужского костюма, Николя Гескьер придал ему утонченности и женственности. Кроме того, дизайнер работал с множеством ссылок на японскую культуру: от театра кабуки до самурайских доспехов. Использование разноцветного шелка и объемные силуэты коллекции напоминали о культуре гейш, а принты и рисунки ассоциировались с традиционной гравировкой Японии. Сам креативный директор Louis Vuitton объяснил это богатство так: «Каждая круизная коллекция – это открытие, это игра с интеграцией культуры страны, в которую мы приезжаем, с французскими традициями».

Стоит отметить, что Гескьер не только работал с эстетикой разных частей света. Дизайнер также заимствовал из архивов парижского дома моды, придавая старым моделям актуальности и даже футуристичности. Простые вечерние платья у него украсились золотыми пайетками и стали похожи одновременно и на костюмы будущего, и на традиционные наряды японского театра но.

Также Николя обратился к творчеству японского дизайнера Кансая Ямамото, который особенно известен своими костюмами для Дэвида Боуи периода Зигги Стардаста. Отсюда французский модельер заимствовал негабаритный дизайн и серебряные и металлизированные материалы. В целом, коллекция получилась одновременно зрелищной и удачной с точки зрения коммерческого успеха.