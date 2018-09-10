Юбилейные футболки от Виктории Бекхэм

Отмечая десятилетие своей марки, Виктория Бекхэм выпустила лимитированный тираж футболок с фотографиями Юргена Теллера.

Виктория Бекхэм представила ограниченный тираж футболок, посвященных юбилею ее марки. Все модели украшены фотографиями самой Виктории, сделанными Юргеном Теллером. Представляя футболки, дизайнер рассказала, что вдохновением для создания принта послужил кадр, который в 2008 году сделал тот же Теллер. На снимке показан фирменный брендированный пакет Marc Jacobs с торчащими из него ногами Виктории.

В продаже футболки появятся 16 сентября. Найти их можно будет или в онлайн-магазине Victoria Beckham, либо в лондонском флагмане марки. Стоимость одной футболки составит 115 фунтов.