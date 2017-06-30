Юбилейный (20) выпуск Лаборатории моды Вячеслава Зайцева

29 июня состоялся выпускной экзамен Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева. Это был великолепный диплом, с очень разными коллекциями, что подтверждает главную установку Лаборатории Моды на раскрытие индивидуальности каждого студента.

Дипломную комиссию возглавил Вячеслав Михайлович Зайцев, Народный Художник РФ, Академик РАХ

Состав дипломной комиссии:

1. Щипакина Алла Александровна, ведущий искусствовед ОДМО на Кузнецком Мосту

2. Вышинская Елена, главный редактор журнала «Суперстиль»

3. Ефремов Сергей, ведущий Российский дизайнер, основатель Модного Дома EFREMOV

4. Жуков Александр, организатор Российской недели моды pret-a-porter

5. Зайцев Егор, художник-модельер, заместитель генерального директора МДМ Slava Zaitsev

6. Иванова Вера, главный редактор журнала «Модный магазин»

7. Ромина Ольга, дизайнер, выпускница Лаборатории Моды

8. Титкова Татьяна, преподаватель БВШД

9. Шустикова Наталья, главный эксперт Недели Моды в Москве

Такой яркий результат был достигнут под руководством выдающегося коллектива преподавателей Лаборатории Моды:

Зайцев Вячеслав Михайлович - основатель Лаборатории Моды, автор уникальной образовательной программы "дизайн костюма", Весь процесс обучения проходит при непосредственно участии Мэтра.

Арбелина Анна, предмет "Наколка"

Ермилова Дарья Юрьевна, предмет "История костюма"

Кузьмичева Ирина Дмитриевна, предмет "Технология"

Рейниш Ольга, предмет "Наколка"

Ржевская Елена Викторовна, предмет "Композиция"

Уражцева Татьяна Геннадьевна, предмет "Конструирование"

Бораева Татьяна, мастер-классы по изготовлению обуви

Череда Надежда Сергеевна, мастер-классы по цветам

Экзамен прошел на легендарном подиуме Московского Дома Моды.

Режиссер показа Ромашкина Екатерина

Агентство моделей Z'S Models

Инфопартнер Intermoda.ru

Фото - Дима Бабушкин

1. Михайлов Алексей «Городской пижон», коллекция завоевала Гран-при конкурса "Губернский стиль" 2017 г.

1 / 30 Городской пижон





























































2. Ефанова Дарья «Вечерний сад»/«Evening garden»

1 / 26 Вечерний сад





















































3. Аббазова Камила «Спринт»/«Sprint»

1 / 30 Спринт





























































4. Рябова Елена «Поинт»/«Point»

1 / 45 Поинт



























































































5. Битюцкая Ксения «Твид,деним и дым»/«Tweed denim and fume»

1 / 30 Твид, деним и дым





























































6. Данилова Юлия «Стена»/«The wall»

1 / 56 Стена















































































































7. Мяльдзина Виктория «Паломничество к себе»/«Pilgrimage to my soul”

1 / 38 Паломничество к себе













































































8. Симорева (Ловчикова) Елена «Утраченные иллюзии»/ «Lost illusions»

1 / 29 Утраченные иллюзии



























































9. Муратиди Надежда «Матадор»/«The Matador»

1 / 35 Матадор







































































10. Титова Марина «Бессонница»/«Insomnia»

1 / 24 Бессонница

















































11. Ходыницкая Ирина «Притяжение»/«Attraction»

1 / 30 Притяжение





























































12. Манаков Михаил «12», коллекция завоевала Гран-при на Конкурсе им. Ламановой 2017 г. под названием "Революция 20".