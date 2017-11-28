Вход
ADV
Интересно
Alexander McQueen (222)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Ювелирные изделия Alexander McQueen выставят на аукционе

  • 94
  • 0
  • 28 Ноября 201722:01
Сюжеты: Alexander McQueen, Бижутерия, украшения, драгоценности

На днях архивные украшения британского дома можно будет приобрести на торгах Sothby’s.

Ювелирные украшения и оригинальные аксессуары, разработанные в разное время для дома Alexander McQueen дизайнером Шоном Лином, можно будет увидеть на аукционе Sothby’s. Необычные и ставшие знаковыми произведения, такие как корсет-скелет или терновые венцы, выставят на торги, но сначала экспонируют в лондонской галерее Fashion Space.

Архивная выставка «Жизнь роскоши» открывается 30 ноября и станет прелюдией к самому аукциону, который пройдет 4 декабря.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru