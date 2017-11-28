Ювелирные изделия Alexander McQueen выставят на аукционе

На днях архивные украшения британского дома можно будет приобрести на торгах Sothby’s.

Ювелирные украшения и оригинальные аксессуары, разработанные в разное время для дома Alexander McQueen дизайнером Шоном Лином, можно будет увидеть на аукционе Sothby’s. Необычные и ставшие знаковыми произведения, такие как корсет-скелет или терновые венцы, выставят на торги, но сначала экспонируют в лондонской галерее Fashion Space.

Архивная выставка «Жизнь роскоши» открывается 30 ноября и станет прелюдией к самому аукциону, который пройдет 4 декабря.