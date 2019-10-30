Забытое в отеле платье Леди Гаги выставили на аукцион

Горничная отеля, в котором артистка забыла свое платье с красной дорожки «Золотого глобуса», выставила его на торги.

Сара Кореа, работающая горничной в одном из отелей Лос-Анджелеса, выставила на аукцион лиловое платье Valentino, которое после церемонии вручения премии «Золотой глобус» в номере оставила Леди Гага. Женщина оценила лот в 8 000 долларов, но все оказалось не так просто, как она планировала. Через некоторое время после того, как платье оказалось на онлайн-аукционе, издание Daily Mail сообщило, что представители итальянской марки Valentino подал заявление в полицию. Согласно заявлению, наряд не принадлежал Леди Гаге, а был выдан лишь для мероприятия. Таким образом платье является собственностью модного дома и... считается украденным.