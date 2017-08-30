Закрытый показ фильма «Жизнь» при поддержке журнала InStyle

Журнал InStyle традиционно поддерживает Московский международный кинофестиваль и этот год не стал исключением. Второй год подряд партнером и официальным ювелиром фестиваля выступает компания Chopard, которая неразрывно связана с миром кино.

Всем гостям, посетившим в этот вечер показ фильма «Жизнь», представилась возможность увидеть новинки высокого ювелирного искусства из коллекции High Jewellery. Браслеты, сотуары, серьги и кольца привлекали внимание всех собравшихся блеском драгоценных камней и искусной работой швейцарских мастеров.