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Закрытый показ фильма «Жизнь» при поддержке журнала InStyle

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  • 30 Августа 201721:01
Сюжеты: InStyle

Журнал InStyle традиционно поддерживает Московский международный кинофестиваль и этот год не стал исключением. Второй год подряд партнером и официальным ювелиром фестиваля выступает компания Chopard, которая неразрывно связана с миром кино.

Всем гостям, посетившим в этот вечер показ фильма «Жизнь», представилась возможность увидеть новинки высокого ювелирного искусства из коллекции High Jewellery. Браслеты, сотуары, серьги и кольца привлекали внимание всех собравшихся блеском драгоценных камней и искусной работой швейцарских мастеров.

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