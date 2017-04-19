Zara переносит производство в Россию

Испанская марка намерена производить на территории России продукты линеек Zara и Zara Home.

На днях испанская фэшн-группа Inditex сообщила, что заключила контракт на производство одежды Zara и товаров для дома Zara Home в России. В ближайшее время специалисты холдинга займутся изучением и отбором производств, с которыми Inditex будет сотрудничать в дальнейшем. Ранее компания уже имела подобный опыт работы: бренд Zara производил в России текстиль для линейки Zara Home.