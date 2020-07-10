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Артем Кузелев

Жан-Поль Готье назван амбассадором организации Sidaction

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  • 10 Июля 202015:17
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier

Дизайнер присоединился ко французской ассоциации по борьбе со СПИДом и ВИЧ.

В организации отмечают, что на посту амбассадора Жан-Поль Готье будет помогать Sidaction проводить исследования, оказывать помощь больным, а также повышать осведомленность общества о проблеме. Сам дизайнер добавляет, рассказывая о своем отклике на предложение ассоциации: «Я немедленно согласился. Борьба со СПИДом – это, прежде всего, личная история, и она особенно близка моему сердцу. Я столкнулся с этой бедой, которая забрала моего друга. Я помню отвержение, с которым сталкивались больные вначале. Это всегда вызывало у меня отвращение, хотя любой человек может столкнуться с этим. Я хочу обратиться к молодежи и попытаться привлечь ее внимание, потому что слишком часто они думают, что СПИД их не касается».

 
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