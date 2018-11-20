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Артем Кузелев

Жан-Поль Готье отказался от натурального меха

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  • 20 Ноября 201812:49
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier

Парижский дом моды Jean Paul Gaultier сообщил, что намерен отказаться от использования меха в новых коллекциях.

В ряду модных имен, отказавшихся от использования натурального меха, пополнение. Этическую инициативу поддержал парижский дом моды Jean Paul Gaultier, о чем сообщил его руководитель. Во время интервью французскому каналу Canal+ Жан-Поль Готье рассказал, что намерен полностью отказаться от натурального меха, а само убийство животных ради шкурок дизайнер считает «крайне прискорбным».

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