Жан-Поль Готье отказался от натурального меха

Парижский дом моды Jean Paul Gaultier сообщил, что намерен отказаться от использования меха в новых коллекциях.

В ряду модных имен, отказавшихся от использования натурального меха, пополнение. Этическую инициативу поддержал парижский дом моды Jean Paul Gaultier, о чем сообщил его руководитель. Во время интервью французскому каналу Canal+ Жан-Поль Готье рассказал, что намерен полностью отказаться от натурального меха, а само убийство животных ради шкурок дизайнер считает «крайне прискорбным».