Жан-Поль Готье побывал в эфире Владимира Познера

Французский дизайнер стал очередным гостем передачи журналиста на «Первом канале».

Дизайнер Жан-Поль Готье появился в студии нового выпуска авторской программы Владимира Познера. Знаменитый француз с удовольствием пообщался с российским журналистом и рассказал о детстве и первой коллекции, которую Готье придумал в 17 лет. Кроме того, дизайнер поделился с Познером источниками своего вдохновения, некоторыми фактами творческой биографии и некоторыми секретами успеха. Конечно же, Жан-Поль напомнил и о своем спектакле Fashion Freak Show, которое привезет в Россию зимой.