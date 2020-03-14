Жан-Поль Готье возродит свою марку, но в новом формате

Спустя два месяца, после того как Жан-Поль Готье объявил об уходе из высокой моды, дизайнер сообщил радостную новость. Готье возродит работу своей марки, но теперь бренд Jean Paul Gaultier будет существовать в новом формате.

Кутюрные коллекции парижский модельер будет выпускать в коллаборациях с разными приглашенными дизайнерами. Первым опытом в новой истории марки станет сотрудничество с Читосе Абе, основавшей бренд Sacai. Свою коллекцию дизайнеры представят в июле в рамках Недели высокой моды сезона осень-зима 2020/21.