Женщину украшают - ум, воспитание и стильная сумка

Забавные факты

Каждый год четвертого октября в Великобритании отмечается Национальный День женской сумки. В Амстердаме имеется музей сумок, в котором хранится экспонат, датированный началом 16 века. В Индии находится самая большая в мире сумка, ее высота составляет около трех метров. Конечно, с этой «сумочкой» вряд ли кто-то решится отправиться на свидание или в магазин, но сфотографироваться рядом с таким экспонатом не откажется ни одна представительница прекрасного пола. Цена самой дорогой женской сумки, инкрустированной бриллиантами, составляет около четырех миллионов долларов. Жаль, но далеко не каждая дама в состоянии приобрести себе такой «блестящий» аксессуар. Да и нужна ли такая сумочка, которая будет затмевать своим блеском любую красавицу? Мы не станем подробно рассказывать о первой сумке, тем более что по преданию в ней хранилась голова побежденной Медузы Горгоны. Не будем в деталях расписывать самые экстравагантные и экзотические модели сумок, которые могут вызвать неадекватную реакцию у мирно прогуливающейся публики. Мы лишь попытаемся подсказать милым дамам, какие сумки будут в тренде летом этого года и где их можно приобрести по самым демократичным ценам.

Летние тренды 2017

По мнению ведущих дизайнеров и шопер-стилистов, летом 2017 года в тренде будут богато декорированные сумки, украшенные бахромой, бисером, жемчугом. Поверьте, эти сумки выглядят ничуть не менее привлекательно, чем бриллиантовая сумка за четыре миллиона долларов. Молодым модницам стилисты рекомендуют обратить внимание на сумки цвета металлик и элегантные летние сумочки с цветочным принтом.

Лето «на горизонте» и многие дамы озадачены проблемой поиска максимально вместительной и удобной сумки для морского путешествия. Ведь совершенно не исключено, что белоснежный лайнер может попасть в шторм, и избалованной красотке несколько дней придется «позагорать» на необитаемом острове. Конечно же, с брутальным Робинзоном. Иначе – какой в крушении смысл! Смеем заверить, что максимально комфортно провести время вдали от берега вам позволит сумка шоппер. С такой сумкой вы точно не пропадете. Кстати, эта сумка идеально сочетается не только с летним сарафанам и пляжным ансамблем, но и с любым спортивным или офисным нарядом. Выбрать стильную летнюю сумку милые дамы смогут в одном из интернет-магазинов. Например, в bonprix они найдут огромный выбор стильных сумок, в том числе шопперов, для строгого офисного костюма и лаконичного платья. Современная женщина просто обязана иметь в своем гардеробе пару-тройку подобных сумок, чтобы чувствовать себя стильной и защищенной от любых неприятностей.

Маленькая, но удаленькая

Кто-то из великих сказал, что в этом мире нет ничего более вместительного, чем малюсенькая женская сумочка. Мы не станет спорить с великими остряками, и с удовольствием предложим вниманию милых дам еще несколько вариантов стильных миниатюрных летних сумочек для выхода в свет. Тем более что летом 2017 года на пике моды снова изысканная утонченность и элегантная женственность. В этом году на мировых подиумах в руках у самых известных моделей можно было увидеть и полюбившейся многим клатч, и маленькую сумочку-конверт, и миниатюрный мешочек, расшитый бисером, жемчугом, стразами. Особой популярностью, по мнению знатоков, в этом сезоне будет пользоваться сумочка «багет» - мягкий прямоугольник несколько округленной формы на ремешке. Невесты явно отдадут предпочтение элегантным сумочкам-кисетам, изготовленным из атласа, бархата, кружев ручной работы. Практичные леди, бесспорно, не оставят без внимания удобные и вместительные летние сумки-сэтчелы. С этим аксессуаром они в любой ситуации будут выглядеть стильно и респектабельно.

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