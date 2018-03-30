Жизель Бюндхен расскажет о здоровом образе жизни

Будущей осенью в свет выйдет дебютная книга бразильской супермодели.

Жизель Бюндхен поделилась в Instagram снимком своей дебютной книги. Бразильская супермодель рассказала, что решила попробовать свои силы в писательстве и уже подготовила издание, которое получит название Lessons: My Path to a Meaningful Life («Уроки: Мой путь к жизни, которая имеет значение»). Главные акцент в книге будет сделан на личном опыте здорового образа жизни, который ведет Жизель. Приобрести сборник советов и полезной информации от знаменитости можно будет уже 12 октября 2018 года.