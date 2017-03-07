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Жизель Бундхен (Gisele Bundchen) (126)
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Артем Кузелев

Жизель Бюндхен возвращается!

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  • 07 Марта 201715:40
Сюжеты: Жизель Бундхен (Gisele Bundchen)

Бразильская супермодель стала главной героиней новой рекламной кампании марки Loewe.

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  • Жизель Бюндхен для Loewe. Осень-зима, 2017/18

Пару лет назад Жизель Бюндхен заявила о завершении модельной карьеры, однако на днях преподнесла своим поклонникам приятный сюрприз. Бразильская супермодель стала главной героиней новой рекламной кампании испанского бренда. Жизель представляет осенне-зимнюю коллекцию Loewe, позируя перед объективом легендарного Стивена Майзела.

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