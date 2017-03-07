Жизель Бюндхен возвращается!

Бразильская супермодель стала главной героиней новой рекламной кампании марки Loewe.

1 / 2 Жизель Бюндхен для Loewe. Осень-зима, 2017/18



Пару лет назад Жизель Бюндхен заявила о завершении модельной карьеры, однако на днях преподнесла своим поклонникам приятный сюрприз. Бразильская супермодель стала главной героиней новой рекламной кампании испанского бренда. Жизель представляет осенне-зимнюю коллекцию Loewe, позируя перед объективом легендарного Стивена Майзела.