Жизель Бюндхен в каверстори парижского Vogue. Июнь-июль, 2017

В сдвоенном летнем номере редакция Vogue Paris отправляется отдыхать в Рио-де-Жанейро.

1 / 9 Vogue. Июнь-июль, 2017

















Похоже, что расстаться с карьерой модели у Жизель Бюндхен получится еще не скоро. Объявив о выходе на пенсию, эта бразильянка время от времени появляется в редакционных проектах, а также рекламных съемках. От предложения редакции парижского Vogue Жизель тоже не смогла отказаться. Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей мира стала главной героиней сдвоенного летнего номера журнала. За съемку проекта отвечал легендарный мэтр Марио Тестино.