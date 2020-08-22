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Артем Кузелев

Журнал W Magazine меняет формат

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  • 22 Августа 202014:06
Сюжеты: W Magazine

Благодаря вмешательству новых инвесторов издание нее закроется, а уйдет в онлайн.

Компания Bustle Digital Group спасла от закрытия бумажную версию издания W Magazine. Инвесторы перевели журнал в онлайн-формат, и с этих пор он будет называться W Media. В число инвесторов, собранных Bustle Digital Group, продюсер Джейсон Блюм, автогонщик Льюис Хэмилтон и модель Кайя Гербер.

 
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