Журнал W Magazine меняет формат

Благодаря вмешательству новых инвесторов издание нее закроется, а уйдет в онлайн.

Компания Bustle Digital Group спасла от закрытия бумажную версию издания W Magazine. Инвесторы перевели журнал в онлайн-формат, и с этих пор он будет называться W Media. В число инвесторов, собранных Bustle Digital Group, продюсер Джейсон Блюм, автогонщик Льюис Хэмилтон и модель Кайя Гербер.