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Артем Кузелев

Жюли де Либран покинула пост креативного директора Sonia Rykiel

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  • 22 Марта 201911:14
Сюжеты: Sonia Rykiel

После пяти лет сотрудничество дизайнер и парижский дом моды решили расстаться.

Французский дизайнер Жюли де Либран объявила, что покинула пост креативного директора дома Sonia Rykiel. Как оказалось, на решение модельера повлияли начавшиеся в парижской марке поиски нового инвестора. Однако представители компании в комментариях к новости подчеркнули, что марка «не продается, а ищет партнера, который будет готов инвестировать в ее развитие».

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