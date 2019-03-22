Жюли де Либран покинула пост креативного директора Sonia Rykiel

После пяти лет сотрудничество дизайнер и парижский дом моды решили расстаться.

Французский дизайнер Жюли де Либран объявила, что покинула пост креативного директора дома Sonia Rykiel. Как оказалось, на решение модельера повлияли начавшиеся в парижской марке поиски нового инвестора. Однако представители компании в комментариях к новости подчеркнули, что марка «не продается, а ищет партнера, который будет готов инвестировать в ее развитие».