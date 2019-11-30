Вход
ADV



Интересно
Louis Vuitton (476)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Зимой в Париже пройдет выставка Вирджила Абло

  • 114
  • 0
  • 30 Ноября 201911:54
Сюжеты: Louis Vuitton

Очередной проект дизайнера расскажет о том, как бетон взаимодействует с природой.

Новая выставка креативного директора мужской линии Louis Vuitton откроется в январе будущего года. Экспозиция Efflorescence разместится в парижском арт-пространстве Galerie Kreo. Главная фишка проекта – его концептуальность и сосредоточенность на одном материале. На этот раз Вирджил Абло расскажет о бетоне , который является основой любого современного города, и его взаимодействии с природой и человеком.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru