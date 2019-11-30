Зимой в Париже пройдет выставка Вирджила Абло

Очередной проект дизайнера расскажет о том, как бетон взаимодействует с природой.

Новая выставка креативного директора мужской линии Louis Vuitton откроется в январе будущего года. Экспозиция Efflorescence разместится в парижском арт-пространстве Galerie Kreo. Главная фишка проекта – его концептуальность и сосредоточенность на одном материале. На этот раз Вирджил Абло расскажет о бетоне , который является основой любого современного города, и его взаимодействии с природой и человеком.