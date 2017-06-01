Знаменитости на светском коктейле Gant&Electra

Два популярных бренда - дизайнерский Gant и спортивный Electra пригласили знаменитостей на светский коктейль, чтобы отпраздновать открытие нового концептуального салона Electra в Центре Дизайна ARTPLAY, где можно увидеть и купить очень элегантный велосипед Loft, созданный совместно с креативной командой Gant, которая представила свои новинки сезона осень-зима 2017.

Новая современная линия одежды и аксессуаров Gant Tech Prep создана специально для тех, кто живет в движении: ветровки из микроволоконного материала с вентиляционными мембранами и парки со светоотражающими полосками отлично впишутся в гардероб модных велосипедистов, а рубашки с эффектом охлаждающей ткани и водоотталкивающей пропитки сделают комфортным даже дальнее путешествие.

Пестрая студенческая клетка, радужная полоска и ботанические принты задают молодежное настроение вне зависимости от возраста!

Цвета новой коллекции эффектны и динамичны: электрический синий и кобальт, сочный вишневый и согревающий оранжевый, задорный малиновый и оптимистичный зеленый гармонично сочетаются с нейтральными голубыми, оливковыми и бежевыми оттенками.

Среди гостей модно-спортивного праздника была замечена любительница велопрогулок и всегда стильная барышня Ирена Понарошку, DJ List, Маша Цигаль, Лукерья Ильяшенко, Анна Цуканова-Котт и другие знаменитости.

Новый концептуальный салон Electra в Центре Дизайна ARTPLAY ждет в гости всех модников и велосипедистов!

Автор: Диана Мицкевич