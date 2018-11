Знаменитости в праздничной кампании Tiffany & Co

Наоми Кэмпбелл, Зои Кравиц, Карен Элсон, Мэй Маск и Сяо Вэнь Дзю стали героинями фееричной рождественской кампании знаменитого ювелирного бренда Tiffany & Co - видео история Believe in Dreams, созданная режиссером Марком Романеком под саундтрек Dream On от Aerosmith, вдохновлена магией кэролловской Алисы: обычная служащая флагманского нью-йоркского бутика на Пятой авеню попадает в Страну чудес и оказывается гостьей безумно красивого ювелирного чаепития!

На знаменитых модницах мерцают и сияют украшения из коллекций Tiffany's Paper Flowers, Hardwear, Tiffany T, Return to Tiffany и Tiffany Keys.

А фирменный оттенок Тиффани, задающий тон всей истории, создаёт волшебно-чудесное настроение.

Кстати, креативные идеи команды на этом не исчерпаны - новогодние витрины бутиков бренда этой зимой украшают забавные духовки, в которых на праздничных имбирных пряниках "выпекаются" серебряные и золотые дизайнерские драгоценности с бриллиантами.

А на лондонском железнодорожном вокзале Сент-Панкрас играет гирляндами гигантская ёлочка от Tiffany & Co!

Автор: Диана Мицкевич