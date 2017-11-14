Золотой унитаз с отделкой Louis Vuitton

Американская художница Ильма Гор представила свое видение роскоши и ее предназначения.

Имя молодой художницы из Лос-Анджелеса, изобразившей на одной из своих картин обнаженного президента Трампа с микропенисом, снова на слуху. На этот раз Ильма Гор рассуждает о роскоши и ее предназначении. Исследования девушки вылились в создание вполне функционального унитаза (представлен в магазине Tradesy), отделанного разобранной сумкой Louis Vuitton за 12 тысяч долларов. Готовый арт-объект Гор оценила в 58 тысяч долларов.